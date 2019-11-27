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Рада почти не поддерживает законопроекты Кабмина - КИУ

Рада почти не поддерживает законопроекты Кабмина - КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.11.2019, 12:46

Депутаты проголосовали только за 14% правительственных законопроектов

Комитет избирателей Украины констатирует, что в Верховной Раде плохо поддерживают законопроекты Кабмина, и это является "ключевой проблемой". Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В период с 29 августа по 21 ноября депутаты поддержали всего 14% правительственных законопроектов. 

Всего правительством Алексея Гончарука в парламент было подано 63 проекта законов, из которых стали действующими законами девять. Еще два закона Рада поддержала, но они ожидают подписи президента. Из представленных проектов законов 48% касались налогов, бюджета, экономической, финансовой и промышленной политик, 16% - вопросы организации госвласти, правовой политики, правоохранительной деятельности и прав человека. По подсчетам КИУ, эти показатели почти вдвое ниже, чем у правительства Арсения Яценюка за период с 2 декабря 2014 года по 1 марта 2015-го.

По мнению председателя КИУ Алексея Кошеля, учитывая, что Украина является парламентско-президентской республикой, показатели производительности Кабмина должны быть в несколько раз выше, так как правительство в первую очередь отвечает за реализацию принятых законов.

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