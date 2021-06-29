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Рада отменила штрафы за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 21:09
Рада отменила штрафы за нарушение порядка въезда/выезда из ОРДЛО - Фото
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Верховная Рада приняла законопроект об отмене на период карантина штрафов за нарушение порядка въезда на оккупированные территории и выезда с них для жителей этих территорий.

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На период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ к жителям оккупированных территорий не будут применяться админштрафы за нарушение порядка възда/выезда из ОРДЛО, если такие нарушения допущены по причинам гуманитарного характера, определенным правительством.

Инициаторы законопроекта поясняют, что из-за коронавируса и действий оккупационных администраций ухудшилась ситуация с пересечением КПВВ. Начиная с марта 2020 года КПВВ периодически не функционировали, или функционировали в ограниченном режиме.

Кроме того оккупанты в одностороннем порядке заблокировали функционирование КПВВ.

Сейчас в ограниченном режиме работают только два КПВВ – "Станица-Луганская" и "Новотроицкое". При этом деятельность последнего фактически заблокирована оккупантами из-за введения дополнительных процедур получения разрешения на пересечение.

С марта 2020-го по январь 2021-го количество пересечений линии разграничения в обоих направлениях уменьшилось более чем на 90%.

Это привело к тому, что увеличилось количество случаев, когда жители ОРДЛО выезжают с Донбасса на территорию Российской Федерации, что сегодня признается административным правонарушением. За это предусмотрен штраф от 1 700 до 5 100 грн. За повторное нарушение или нарушение группой лиц — от 5 100 до 8 500 грн.

17 июня отменили обязательную самоизоляцию и обсервацию для граждан Украины, которые приезжают на подконтрольную территорию с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Вадим Ребрина
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Донбасс штраф кпвв коронавирус
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