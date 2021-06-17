Для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и ПЦР-тесты на коронавирус

Обязательная самоизоляция и обсервация для граждан Украины, которые приезжают на подконтрольную территорию с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, отменена сегодня, 17 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросом реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Решение было принято Кабмином вчера, 16 июня. Отмена самоизоляции связана с тем, что на всей территории Украины установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности.

На период зеленого уровня также не требуются ПЦР-тесты на коронавирус, отметили в министерстве.

9 июня 2021 года Киев и все области Украины перешли на зеленый уровень эпидопасности.

Вчера, 18 июня, Кабмин продлил карантин до 31 августа, но ослабил ограничения.

За прошедшие сутки выявлены 1188 новых заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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