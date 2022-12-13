Рада приняла постановление о санкциях против российских спортсменов. Среди них – Тимощук

Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендует Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против российских и беларуских спортсменов, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

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В санкционном списке – 56 бывших и действующих спортсменов.

Среди них бывший боксер и депутат нелегитимной Госдумы РФ Николай Валуев, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Также в списке есть один украинский гражданин – бывший игрок сборной Украины по футболу, а ныне член тренерского штаба российского ФК "Зенит" Анатолий Тимощук.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук никак не высказывал свою позицию. Украинская ассоциация футбола исключила его из официального реестра игроков сборной за нанесение ущерба имиджу украинского футбола.

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Вадим Ребрина

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