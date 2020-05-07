Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рада приняла закон о страховке медиков, заболевших COVID-19

Рада приняла закон о страховке медиков, заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
07.05.2020, 15:13

За выплаты в случае инвалидности или смерти медика из-за коронавируса проголосовали 340 нардепов

Законопроект №3376-1 о страховых выплатах для медиков, получивших инвалидность или умерших из-за заболевания COVID-19, принят Верховной Радой за основу и в целом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За" проголосовали 340 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Законопроект предусматривает выплаты для медиков, которые в течение года получили группу инвалидности в следствие заболевания коронавирусной болезнью. Выплата будет выдаваться при условии, что заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей, в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 681 000 грн.

В случае смерти медика, который работал в условиях повышенного риска заражения инфекцией, выплата родственникам составит 750 прожиточных минимумов - 1 702 500 грн.

Также согласно законопроекту умершие от коронавируса медики будут приравнены к погибшим военнослужащим. Их семьи получат все соответствующие права и гарантии.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Законопроект был подан группой нардепов из Слуги народа, в том числе главой фракции Давидом Арахамией, а также нардепами из ОПЗЖ и группы Доверие, как альтернативный к законопроекту пятого президента Петра Порошенко. Порошенко и нардепы фракции Евросолидарность предлагали выплачивать 100 прожиточных минимумов в случае заражения медика коронавирусом и 750 - в случае смерти. Еще один альтернативный законопроект подавал нардеп из СН Александр Качура.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Арахамии.

  • Сегодня Рада приняла законопроект о массовом тестировании и привлечении волонтеров-медиков к борьбе с коронавирусом.
Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада страхование медики коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 