Рада приняла закон о страховке медиков, заболевших COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Законопроект №3376-1 о страховых выплатах для медиков, получивших инвалидность или умерших из-за заболевания COVID-19, принят Верховной Радой за основу и в целом.

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"За" проголосовали 340 нардепов, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Законопроект предусматривает выплаты для медиков, которые в течение года получили группу инвалидности в следствие заболевания коронавирусной болезнью. Выплата будет выдаваться при условии, что заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей, в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 681 000 грн.

В случае смерти медика, который работал в условиях повышенного риска заражения инфекцией, выплата родственникам составит 750 прожиточных минимумов - 1 702 500 грн.

Также согласно законопроекту умершие от коронавируса медики будут приравнены к погибшим военнослужащим. Их семьи получат все соответствующие права и гарантии.

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Законопроект был подан группой нардепов из Слуги народа, в том числе главой фракции Давидом Арахамией, а также нардепами из ОПЗЖ и группы Доверие, как альтернативный к законопроекту пятого президента Петра Порошенко. Порошенко и нардепы фракции Евросолидарность предлагали выплачивать 100 прожиточных минимумов в случае заражения медика коронавирусом и 750 - в случае смерти. Еще один альтернативный законопроект подавал нардеп из СН Александр Качура.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект Арахамии.

Сегодня Рада приняла законопроект о массовом тестировании и привлечении волонтеров-медиков к борьбе с коронавирусом.