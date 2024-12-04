Рада провалила принятие закона, против которого выступали медийщики: детали

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Верховная Рада на заседании 4 декабря не поддержала законопроект №10242, предусматривающий усиление ответственности за распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 213 парламентариев, за отправку на повторное голосование – 229.

Этот законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за обнародование конфиденциальной информации из публичных реестров в открытом доступе. Также он включает любые другие действия, позволяющие неопределенному кругу лиц получать доступ к таким данным.

Накануне "Український Медіарух", медийные и правозащитные организации призвали Раду отказаться от принятия документа в его текущей редакции.

Медийщики предостерегали, что под видом борьбы со "злоупотреблением данными" может создаваться механизм для притеснений журналистов. Это, по их мнению, сильно повлияет на свободу слова, ведь закон может использоваться для преследования тех, кто расследует коррупцию или злоупотребление властью.

"Примерами расследований, авторы которых могут быть привлечены к ответственности по нормам этого законопроекта, являются материалы о схемах выезда мужчин за границу во время военного положения или об обогащении представителей прокуратуры", – говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от Голоса Андрей Осадчук сообщил в эфире Радио Свобода, что комитет пересмотрел законопроект, уменьшив уровень ответственности: вместо ранее предложенных от пяти до восьми лет лишения свободы теперь депутаты предлагают от двух до пяти лет наказания.

Верховная Рада в среду, 4 декабря, поддержала в целом законопроект №11028 о компенсациях для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество.

Также народные депутаты поддержали 237 голосами во втором чтении и в целом законопроект №11090 о повышении с 2025 года акцизного налога на табачные изделия.