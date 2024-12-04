Рада провалила ухвалення закону, проти якого виступали медійники: деталі

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Верховна Рада на засіданні 4 грудня не підтримала законопроєкт №10242, який передбачає посилення відповідальності за розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

"За" проголосували 213 парламентарів, за відправлення на повторне голосування – 229.

Цей законопроєкт передбачає посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення конфіденційної інформації з публічних реєстрів у відкритому доступі. Також він охоплює будь-які інші дії, які дозволяють невизначеному колу осіб отримувати доступ до таких даних.

Напередодні Український Медіарух, медійні та правозахисні організації закликали Раду відмовитися від ухвалення документа у його поточній редакції.

Медійники застерігали, що під виглядом боротьби зі "зловживанням даними" може створюватися механізм для утисків журналістів. Це, на їхню думку, сильно вплине на свободу слова, адже закон може використовуватися для переслідування тих, хто розслідує корупцію чи зловживання владою.

"Прикладами розслідувань, автори яких можуть бути притягнуті до відповідальності за нормами цього законопроєкту, є матеріали про схеми виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану або про збагачення представників прокуратури", – йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від Голосу Андрій Осадчук повідомив в ефірі Радіо Свобода, що комітет переглянув законопроєкт, зменшивши рівень відповідальності: замість раніше запропонованих від п’яти до восьми років позбавлення волі тепер депутати пропонують від двох до п’яти років покарання.

Верховна Рада у середу, 4 грудня, підтримала в цілому законопроєкт №11028 про компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно.

Також народні депутати 237 голосами підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт №11090 про підвищення з 2025 року акцизного податку на тютюнові вироби.