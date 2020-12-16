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Рада провалила создание кандидатского резерва для госслужбы

16.12.2020, 13:03
Рада провалила создание кандидатского резерва для госслужбы - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада не смогла принять законопроект о кандидатском резерве государственных служащих.

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"За" проголосовали 224 депутата, "против" – 37, "воздержались" – 64.

Законопроект поддержала фракция Слуга народа, "против" голосовали в Евросолидарности и Голосе.

Законопроект был доработан после вето президента Владимира Зеленского, но парламенту не хватило двух голосов, чтобы его принять.

Законопроект предполагал создание базы кандидатов на должности в госорганах, которая бы формировалась из участников конкурсов, включенных в общий рейтинг кандидатов, но не назначенных в итоге на должность. Такие кандидаты считаются соответствующими требованиям на занятие должности.

Также в законопроект была внесена поправка, которая предполагала возобновление конкурсов на госдолжности, отмененные из-за карантинных ограничений.

Денис Юдин
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