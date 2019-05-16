Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников ГБР

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников Государственного бюро расследований.

За изменения в некоторые законы по поводу усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований 5395-д во втором чтении и в целом проголосовали 277 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

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Как пояснил перед голосованием глава ГБР Роман Труба, документ позволит объявить конкурс на должности оперативных сотрудников ГБР. Законом прописаны условия конкурса и квалификационные требования к оперативникам. Утвержден текст присяги сотрудника ГБР.

28 марта сообщалось, что Верховная Рада блокировала полноценный запуск Государственного бюро расследований.