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16.05.2019, 10:46

Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников ГБР

Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников ГБР - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В законе прописаны условия конкурса и квалификационные требования к оперативникам

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Верховная Рада разблокировала конкурс на назначение оперативников Государственного бюро расследований.

За изменения в некоторые законы по поводу усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований 5395-д во втором чтении и в целом проголосовали 277 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

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Как пояснил перед голосованием глава ГБР Роман Труба, документ позволит объявить конкурс на должности оперативных сотрудников ГБР. Законом прописаны условия конкурса и квалификационные требования к оперативникам. Утвержден текст присяги сотрудника ГБР.

28 марта сообщалось, что Верховная Рада блокировала полноценный запуск Государственного бюро расследований.

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Теги: верховная рада, Роман Труба, гбр
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