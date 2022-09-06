UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада решила не транслировать свои заседания в эфире до конца войны: как голосовали нардепы

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 16:22
Рада решила не транслировать свои заседания в эфире до конца войны: как голосовали нардепы - Фото
Верховная Рада (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Заседания Верховной Рады не будут транслироваться до окончания войны. Соответствующее постановление нардепы поддержали сегодня, 6 сентября, сообщается на сайте украинского парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Проект постановления 7739 о некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады девятого созыва в условиях действия военного положения поддержал 241 нардеп.

Решение не транслировать в прямом эфире заседания парламента на телеканале Рада поддержали в большинстве нардепы от Слуги народа (за – 187, против – 4, воздержались – 6, не голосовали – 29, отсутствовали – 14), депутатских групп Довіра (за – 15, отсутствовали – 3), Платформа за життя та мир (за – 17, Не голосовали – 2, отсутствовали – 7) и Відновлення України (за – 12, отсутствовали – 3). В две последних группы входят нардепы, которые раньше были в запрещенной ОПЗЖ.

Не поддержали постановление во фракциях Европейская солидарность (за – 0, против – 17, не голосовали – 5, отсутствовали – 5), Батькивщина (за – 0, против – 14, воздержались – 3, не голосовали – 1, отсутствовали – 6) и Голос (за – 2, против – 6, воздержались – 2, не голосовали – 3, отсутствовали – 7).

  • 15 августа Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

Читайте также: #UaРазом, но без Порошенко. Как устроен телемарафон и кто его курирует от Зеленского

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада война заседание трансляция военное положение военное время
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 