Рада решила не транслировать свои заседания в эфире до конца войны: как голосовали нардепы

Заседания Верховной Рады не будут транслироваться до окончания войны. Соответствующее постановление нардепы поддержали сегодня, 6 сентября, сообщается на сайте украинского парламента.

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Проект постановления №7739 о некоторых вопросах освещения работы Верховной Рады девятого созыва в условиях действия военного положения поддержал 241 нардеп.

Решение не транслировать в прямом эфире заседания парламента на телеканале Рада поддержали в большинстве нардепы от Слуги народа (за – 187, против – 4, воздержались – 6, не голосовали – 29, отсутствовали – 14), депутатских групп Довіра (за – 15, отсутствовали – 3), Платформа за життя та мир (за – 17, Не голосовали – 2, отсутствовали – 7) и Відновлення України (за – 12, отсутствовали – 3). В две последних группы входят нардепы, которые раньше были в запрещенной ОПЗЖ.

Не поддержали постановление во фракциях Европейская солидарность (за – 0, против – 17, не голосовали – 5, отсутствовали – 5), Батькивщина (за – 0, против – 14, воздержались – 3, не голосовали – 1, отсутствовали – 6) и Голос (за – 2, против – 6, воздержались – 2, не голосовали – 3, отсутствовали – 7).

15 августа Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

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Оксана Житнюк

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