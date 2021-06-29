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Рада сделала первый шаг к увеличению численности ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 17:51
Рада сделала первый шаг к увеличению численности ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5558, который увеличивает численность ВСУ на 11 000 военнослужащих.

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За проголосовали 320 депутатов.

Законопроект направлен на увеличение численности ВСУ с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил – сил территориальной обороны, а также с целью развития Сил специальных операций ВСУ.

Законопроектом предлагается увеличить численность ВСУ на 11 000 военнослужащих, то есть общая численность ВСУ составит 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих, говорится на сайте парламента.

Для реализации законопроекта в 2022 году необходимо 2,5 млрд грн бюджетных средств, в 2023-м и 2024-м — 1,5 млрд грн (по 718 млн грн в год).

Также сегодня Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления №5557, который предусматривает создание войск территориальной обороны. 



Вадим Ребрина
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верховная рада ВСУ территориальная оборона
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