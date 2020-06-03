Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов для пешеходов

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697 об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения.

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"За" проголосовали 277 нардепов, "против" - четверо, "воздержались" - 67.

Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы для пешеходов:

- за несоблюдение сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неположенном месте, несоблюдение других правил дорожного движения - до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн);

- за те же самые нарушения в состоянии опьянения - до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн);

- в случае, если нарушение повлекло за собой аварию - до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).

С 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.