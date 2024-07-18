Рада в первом чтении поддержала законопроект о возможности "откупиться" за коррупцию

Законопроект прошел только первое чтение. Один из депутатов уже сказал, что "ошибся", отдав свой голос "за"

Верховная Рада (Фото - Александр Корниенко, Facebook)

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340 о соглашении со следствием в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовал 231 депутат.

Инициатор законопроекта – премьер-министр Денис Шмыгаль. В пояснительной записке говорится, что проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс положениями, предусматривающими исключительно насчет коррупционных правонарушений применять штраф как дополнительное наказание в случае заключения соглашения о признании виновности. Речь идет о таких штрафах: → от 204 000 грн до 2,05 млн грн при совершении уголовного проступка; → от 2,05 млн до 20,4 млн грн при совершении нетяжкого преступления; → от 20,4 млн до 102 млн грн в случае совершения тяжкого преступления; → от 102 млн грн до 204 млн грн при совершении особо тяжкого преступления.

Железняк отметил, что инициативу поддержали в первом чтении, несмотря на риски, на которые указали Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и парламентский антикоррупционный комитет.

В частности, комитет Рады по антикоррупционной политике перед голосованием депутатов принял решение, что проект закона об усовершенствовании соглашений со следствием не отвечает требованиям антикоррупционного законодательства и содержит коррупциогенный фактор.

Как подчеркнула глава комитета Анастасия Радина, редакция, вынесенная на первое чтение, дает возможность подозреваемому или обвиняемому в совершении особо тяжкого коррупционного преступления получить менее суровое наказание при просто частичном возмещении ущерба – без разоблачения других участников преступления.

"Простыми словами, если законопроект №11340 будет принят в нынешнем виде, каждый участник топ-коррупционного преступления, включая организатора, сможет просто откупиться, предложив любую сумму в обмен на соглашение со следствием. Не обязательным будет даже полное возмещение причиненного ущерба или ущерба", – объяснила она.

Нардеп от Слуги народа Дмитрий Гурин, поддержавший законопроект, написал позже: "Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, извините. Это первое чтение, во втором голосую красным".