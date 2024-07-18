Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про можливість "відкупитися" за корупцію

Законопроєкт пройшов лише перше читання. Один із депутатів вже сказав, що "помилився", віддавши свій голос "за"

Верховна Рада (Фото - Олександр Корнієнко, Facebook)

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні щодо корупційних злочинів. Про це повідомили нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко і нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосував 231 депутат.

Ініціатор законопроєкту – прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У пояснювальній записці йдеться, що проєктом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс положеннями, що передбачають виключно щодо корупційних правопорушень застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості. Йдеться про такі штрафи: → від 204 000 грн до 2,05 млн грн у разі вчинення кримінального проступку; → від 2,05 млн до 20,4 млн грн у разі вчинення нетяжкого злочину; → від 20,4 млн до 102 млн грн у разі вчинення тяжкого злочину; → від 102 млн грн до 204 млн грн у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Железняк зазначив, що ініціативу підтримали у першому читанні, попри ризики, на які вказали Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і парламентський антикорупційний комітет.

Зокрема, комітет Ради з питань антикорупційної політики перед голосуванням депутатів ухвалив рішення, що проєкт закону про удосконалення угод зі слідством не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупціогенний фактор.

Як наголосила глава комітету Анастасія Радіна, редакція, винесена на перше читання, надає можливість підозрюваному чи обвинуваченому у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину отримати менш суворе покарання за умови просто часткового відшкодування збитку – без викриття інших учасників злочину.

"Простими словами, якщо законопроєкт №11340 буде ухвалено у нинішньому вигляді, кожен учасник топкорупційного злочину включно з організатором зможе просто відкупитися, запропонувавши будь-яку суму в обмін на угоду зі слідством. Необов'язковим буде навіть повне відшкодування завданої шкоди чи збитків", – пояснила вона.

Нардеп від Слуги народу Дмитро Гурін, який підтримав законопроєкт, написав згодом: "Я тупо помилився, який сором, вперше таке, пробачте. Це перше читання, в другому голосую червоною".