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Рада возвращается к законам: реформа ГБР и иммунитет нардепов

Рада возвращается к законам: реформа ГБР и иммунитет нардепов - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.12.2019, 09:23

Сегодня парламент может принять законопроект, досрочно прекращающий полномочия директора ГБР

Сегодня Верховная Рада возобновляет пленарные заседания после двухнедельного перерыва. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

Заседание начнется с рассмотрения законопроекта о реформе ГБР. Депутаты должны будут проголосовать за поправку, которая позволит перевести прокуроров и следователей по делам Майдана из ГПУ в ГБР без конкурса, чтобы разблокировать следствие. Кроме этого, законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий директора ГБР Романа Трубы и его заместителей.

Еще один резонансный законопроект, №2237, должен обеспечить реализацию снятия неприкосновенности с депутатов. Он вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о народных депутатах и регламент Рады, чтобы они соответствовали уже принятым изменениям в Конституцию, которые отменили депутатский иммунитет. Теперь для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

Кроме этого, в повестке дня - законопроекты об обороте этилового спирта, об изменениях в Налоговом кодексе и другие.

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