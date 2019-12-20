Рада ввела реестр совершивших сексуальное насилие над детьми

Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)

Вчера, 19 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №0887, который усиливает ответственность за преступления против половой свободы детей и вводит реестр лиц, их совершивших.

"За" проголосовали 325 нардепов, "против" - 0, воздержались - 2.

Законопроект будет направлен на подпись президенту.

Сексуальное насилие против детей в возрасте до 14 лет будет наказываться 10-15 годами тюрьмы. Повторное преступление повлечет либо 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

Законом вводится единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы детей. Держателем реестра будет Минюст, его пользователями станут прокуроры, следователи, полиция и ГБР. Получать информацию из реестра смогут руководители учреждений образования, здравоохранения и других, которые осуществляют надзор за детьми.

Также в законопроекте, поданном еще в предыдущий созыв парламента, изначально предполагалось введение добровольной химической кастрации, однако из итоговой редакции документа это положение было исключено.