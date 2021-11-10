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Раде рекомендуют отстранить Лероса на пять заседаний за средний палец в сторону Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 14:48
Раде рекомендуют отстранить Лероса на пять заседаний за средний палец в сторону Зеленского - Фото
Гео Лерос (скриншот трансляции канала Рада)

Верховной Раде рекомендовано отстранить нардепа Гео Лероса от пяти пленарных заседаний за то, что он показал в парламенте средний палец в сторону  президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил в Telegram член регламентного комитета парламента, нардеп из фракции Слуги народа Павел Фролов.

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Регламентный комитет единогласно поддержал решение об отстранении Лероса за нецензурные жесты в парламенте. Рада проголосует по этому предложению без обсуждений.

Раде рекомендуют отстранить Лероса на пять заседаний за средний палец в сторону Зеленского
  • 4 ноября 2021 года Лерос во время выступления в Раде показал средний палец в сторону бывших на заседании Зеленского и Ермака.
  • В тот же день фракция СН обратилась в регламентный комитет с просьбой дать оценку действиям Лероса.
Денис Юдин
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верховная рада Гео Лерос Владимир Зеленский регламентный комитет андрей ермак
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