Раде рекомендуют отстранить Лероса на пять заседаний за средний палец в сторону Зеленского
10.11.2021, 14:48
Гео Лерос (скриншот трансляции канала Рада)
Верховной Раде рекомендовано отстранить нардепа Гео Лероса от пяти пленарных заседаний за то, что он показал в парламенте средний палец в сторону президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил в Telegram член регламентного комитета парламента, нардеп из фракции Слуги народа Павел Фролов.
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Регламентный комитет единогласно поддержал решение об отстранении Лероса за нецензурные жесты в парламенте. Рада проголосует по этому предложению без обсуждений.
- 4 ноября 2021 года Лерос во время выступления в Раде показал средний палец в сторону бывших на заседании Зеленского и Ермака.
- В тот же день фракция СН обратилась в регламентный комитет с просьбой дать оценку действиям Лероса.
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