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Леросу выключили микрофон в Раде. Он показал средний палец в сторону Ермака – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 11:29
Гео Лерос (скриншот трансляции канала Рада)
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук приказал выключить микрофон во время выступления в парламенте Гео Лероса, внефракционного нардепа, экс-члена фракции Слуги народа. После этого депутат показал средний палец главе Офиса президента Андрею Ермаку, справа от которого сидел президент Владимир Зеленский.

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Парламентарии рассматривали назначение Алексея Резникова на должность министра обороны. Леросу, который долгое время критикует Зеленского и Офис президента, передала слово нардеп Евросолидарности Ирина Фриз.

Лерос сперва поздоровался с Зеленским и Ермаком. "Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать на меня дела, но я не боюсь говорить правду… Вы главный предатель в стране", – говорил нардеп, после чего был прерван.

Стефанчук сперва призывал его говорить по теме, а затем приказал выключить ему микрофон. После этого Лерос еще пытался что-то прокричать и показал средний палец в сторону, где сидели Зеленский и Ермак.

На кадрах парламентского журналиста Яна Доброносова видно, что жест Лероса был показан Ермаку.

Фракция Слуга народа считает, что Лерос позволил себе оскорбительные высказывания и жесты в адрес президента, написала в Telegram спикер СН Юлия Палийчук. Фракция призывает регламентный комитет дать оценку поведению Лероса и принять решение.  

Леросу выключили микрофон в Раде. Он показал средний палец в сторону Ермака – видео

  • 1 сентября 2020-го Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, Зеленского и Ермака. 28 августа 2020 года Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля. 
  • 9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинял Зеленского и Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Нардеп СН Николай Тищенко смахнул микрофоны и стащил Лероса с трибуны.
  • 13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела. 
  • Лерос заявил, что видео было смонтировано из нескольких частей, а звук на нем – фейковый. 

Читайте также: "Виноваты оба". Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса за толкотню в Раде

Марк Сировой
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верховная рада Гео Лерос Владимир Зеленский Руслан Стефанчук андрей ермак
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