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"Виноваты оба". Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса за толкотню в Раде

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 14:16
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призвал отстранить на несколько заседаний нардепа СН Николая Тищенко и внефракционного депутата Гео Лероса, между которыми сегодня произошла толкотня в Верховной Раде. Об этом он заявил на брифинге.

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Арахамия заявил, что будет агитировать за отстранение нардепов на несколько заседаний. По его мнению, это нужно для предотвращения подобных случаев в будущем – чтобы депутаты дважды думали, прежде чем подраться в парламенте.

"Если есть два участника, то оба участника всегда виноваты. Кто-то в меньшой степени, кто-то в большей. Но всегда в конфликте виноваты две стороны. Поэтому, мне кажется, надо убрать обоих, чтобы они немного подумали", – сказал Арахамия.

Одна из журналисток возразила, что Тищенко фактически стащил Лероса с трибуны во время выступления.

"Я не знаю, в чем справедливость, пусть разбираются все, кто хочет. Для меня простое правило: драться в парламенте нельзя. Кто-то что-то сказал. Слово ведь тоже не воробей, кто-то что-то сказал обидное… Если ваши аргументы валидные, то через неделю в Верховной Раде на рассмотрении скажут, что здесь некого за что-то наказывать", – ответил Арахамия.

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Марк Сировой
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Гео Лерос Николай Тищенко драка Давид Арахамия
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