Лерос: Видео со мной из Telegram-каналов было сделано в кабинете Столара, звук – фейковый
Внефракционный нардеп Гео Лерос, считает, что распространенное в Интернете видео с якобы его участием, было снято в кабинете нардепа ОПЗЖ Вадима Столара несколько лет назад. Лерос также говорит, что видео, на котором он якобы обсуждает фальсификацию нападения на себя и получает деньги, было смонтировано из нескольких частей, а звук – фейковый. Об этом он написал в Facebook.
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Лерос утверждает, что познакомился со Столаром еще до депутатства, когда был куратором арт-проектов, а Столар поддерживал ряд из них.
"Еще в 2016 году Кличко познакомил меня со Столаром, как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов. После этого произошло несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства", – пишет Лерос.
Лерос говорит, что знал о съемке встречей в кабинете Столара. Однако опубликованное в Интернете видео смонтировано из нескольких эпизодов за разные года, а звук сфальсифицирован, утверждает нардеп. Лерос также отмечает, что на видео заблюрены все люди, кроме него самого.
"По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака", – пишет Лерос.
Нардеп также заверил, что зафиксированная на кадрах передача ему денег происходила при большом количестве свидетелей, а потому "это не было преступлениеи или секретом".
В пресс-службе Кличко отказались комментировать LIGA.net заявление Лероса по сути. "Высказывания Гео Лероса точно нечего комментировать", – заявили там.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал LIGA.net: "Давайте дождемся вывода, сфальсифицировано ли это видео".
LIGA.net также с утра пыталась получить комментарий Столара. Однако на звонки по указанным на сайте Рады номерам Столара и его помощника никто не ответил. Пресс-секретарь Столара несколько часов назад прочла сообщение от журналиста LIGA.net в мессенджере, однако ни на него, ни на звонки не ответила.
LIGA.net направила письменные запросы на почту Столара и в пресс-службу ОПЗЖ.
- 1 сентября 2020-го фракция Слуга народа исключила из своих рядов Лероса после его критики в адрес действующей власти, в частности, Зеленского и Ермака. 28 августа 2020 года Лерос сообщил о поджоге своего автомобиля.
- 9 сентября 2021-го Лерос с трибуны Рады обвинял Зеленского и Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Нардеп СН Николай Тищенко смахнул микрофоны и стащил Лероса с трибуны.
- 13 сентября несколько анонимных Telegram-каналов опубликовали видео, на котором якобы Лерос договаривается об имитации нападения на себя. Уже к вечеру Госбюро расследований сообщило, что обратилось в Офис генпрокурора для открытия уголовного дела.
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