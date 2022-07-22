Ради Airbus. ЕС исключил из санкционного списка российского производителя титана – WSJ

Европейский Союз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании ВСМПО-Ависма после того, как Франция и другие государства-члены выступили против этого шага из-за опасений возможного ответного запрета со стороны России на экспорт титана в ЕС. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов ЕС.

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Как отмечается, ВСМПО-Ависма производит титан для аэрокосмической промышленности, это важный поставщик титана для крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов Airbus SE. Акционерами Airbus со штаб-квартирой в Тулузе являются Франция, Испания и Германия.

WSJ пишет, что этот шаг иллюстрирует сложный баланс, который Евросоюз пытается поддерживать, чтобы ударить по экономике России за решение Кремля вторгнуться в Украину, а также защитить собственные экономические интересы.

Первоначально ВСМПО-Ависма планировалось добавить в санкционный список российских компаний, связанных с обороной. ЕС планировал ограничить продажу этой компании товаров двойного назначения и военного назначения.

ВСМПО-Ависма поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей, в том числе самолетов, участвующих в войне против Украине.

ВСМПО-Ависма частично принадлежит оборонной компании Ростех, которая производит оружие и находится под санкциями. Ростех возглавляет попавший под санкции олигарх Сергей Чемезов.

По информации дипломатов ЕС, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы по прекращению продажи титана компании компаниям из ЕС.

По данным Airbus, Россия поставляет до половины титана для аэрокосмической промышленности по всему миру. Согласно майскому отчету консалтинговой фирмы AlixPartners, европейский производитель самолетов сам закупает около 65% своего титана у ВСМПО.

По данным Trade Data Monitor, титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: в 2020 году его экспорт составил $415 млн по сравнению с $16 млрд за железо и сталь.

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Наталия Медведева

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