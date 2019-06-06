Радиостанции РФ захватили украинские частоты на севере Крыма

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В восьми населенных пунктах на севере оккупированного Крыма все украинские радиочастоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. На подконтрольной Украине территории возле КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" слышен сигнал двух российских радиостанций. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), которая провела мониторинг в мае 2019 года.

Представители КПГ с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог — Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

Также мониторинг был проведен у КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" с обеих сторон административной границы с оккупированным Крымом.