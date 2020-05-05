Радуцкий предлагает страховать пациентов от врачебных ошибок

Михаил Радуцкий (фото: пресс-служба Слуги народа)

Для защиты пациентов нужно ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков. Так считает глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, о чем он сказал на брифинге.

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По его словам, уровень ответственности медучреждений перед пациентами "должен быть повышен" одновременно с увеличением финансирования сферы здравоохранения.

Также Радуцкий сообщил, что примерно 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и нехватки оборудования: "Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача".

По мнению нардепа, решить проблему может система страхования ответственности врачей. Он добавил, что "во многих странах" такое страхование обязательно.

Профильный комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое.

13 марта в Национальной службе здоровья заявили, что медреформа с 1 апреля будет продолжена, деньги получат все больницы.

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