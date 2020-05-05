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Радуцкий предлагает страховать пациентов от врачебных ошибок

Радуцкий предлагает страховать пациентов от врачебных ошибок - Фото
Михаил Радуцкий (фото: пресс-служба Слуги народа)
05.05.2020, 13:07

Глава профильного комитета Рады предложил для защиты пациентов ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков

Для защиты пациентов нужно ввести систему страхования профессиональной ответственности медиков. Так считает глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, о чем он сказал на брифинге.

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По его словам, уровень ответственности медучреждений перед пациентами "должен быть повышен" одновременно с увеличением финансирования сферы здравоохранения.

Также Радуцкий сообщил, что примерно 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медтехнологий и нехватки оборудования: "Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача".

По мнению нардепа, решить проблему может система страхования ответственности врачей. Он добавил, что "во многих странах" такое страхование обязательно.

Профильный комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое.

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Игорь Чичкань
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медицинская реформа страхование михаил радуцкий
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