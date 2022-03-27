Радуцкий призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове
Глава парламентского комитета Украины по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий призвал Красный Крест не открывать в Ростове-на-Дону пункт приема украинских беженцев. По его словам, страна-агрессор принудительно вывозит граждан Украины под видом эвакуации.
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Согласно данным, известным украинской стороне, Красный Крест намерен открыть офис в российском городе для более эффективной работы на востоке Украины.
"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", – говорится в обращении.
Украина неоднократно обращалась к международной организации по поводу срочного открытия гуманитарных коридоров, но российские оккупанты срывали "зеленые коридоры", обстреливая их.
Во время недавней встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отметил необходимость сформировать "команду в Украине, которая бы направлялась в спорные зоны".
Также Маурер поблагодарил Лаврова за многолетнее "положительное сотрудничество" с Россией в разных частях света, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится.
8 марта президент Владимир Зеленский заявлял о запрете со стороны Красного Креста использовать их эмблему на машинах гуманитарной миссии.
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