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Радуцкий призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 12:35
Радуцкий призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава парламентского комитета Украины по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий призвал Красный Крест не открывать в Ростове-на-Дону пункт приема украинских беженцев. По его словам, страна-агрессор принудительно вывозит граждан Украины под видом эвакуации.

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Согласно данным, известным украинской стороне, Красный Крест намерен открыть офис в российском городе для более эффективной работы на востоке Украины.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", – говорится в обращении.

Украина неоднократно обращалась к международной организации по поводу срочного открытия гуманитарных коридоров, но российские оккупанты срывали "зеленые коридоры", обстреливая их.

Во время недавней встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер отметил необходимость сформировать "команду в Украине, которая бы направлялась в спорные зоны".

Также Маурер поблагодарил Лаврова за многолетнее "положительное сотрудничество" с Россией в разных частях света, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится.

8 марта президент Владимир Зеленский заявлял о запрете со стороны Красного Креста использовать их эмблему на машинах гуманитарной миссии.

Анна Чуданова
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