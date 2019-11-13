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Рахманин рассказал, как можно влиять на Россию по Донбассу

Рахманин рассказал, как можно влиять на Россию по Донбассу - Фото
Сергей Рахманин (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.11.2019, 09:29

По словам главы фракции Голос, у Украины есть возможность влиять на Россию опосредованно, имея в виду дипломатов

Глава фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что не ждет особых прорывов от нормандского формата, а на страну-агрессора Россию "есть возможность влиять опосредованно". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Мы не можем повлиять на Россию достаточно, то есть напрямую повлиять на позицию Путина украинское государство не может. Это - одна из причин, почему я не жду особых прорывов нормандского формата и не верю в успех минского процесса", - отметил Рахманин.

Он считает, что у Украины есть возможность влиять на Россию опосредованно. "Имею в виду дипломатов, которые влияют на позицию Запада: США, Германии, Франции, Великобритании, и это возможность влиять на позицию местных. Я не переоцениваю этой возможности, но она есть", - уточнил Рахманин.

Отвечая на вопрос, как он представляет замораживание конфликта на Донбассе, Рахманин сказал: "Это фиксация ситуации в том виде, в котором она есть. Это не означает отступление или наступление. Это означает проведение демилитаризованной зоны, которую я назвал не границей, а временной административной полосой. Сегодня - это линия фронта или линия разграничения, линия разведения".

Рахманин уточнил, что на самом деле это должна быть временная административная полоса. "Ее фиксация означает, что с этого момента прекращаются боевые действия с обеих сторон, и мы постепенно дипломатическим путем доводим до того, что исчезает военная угроза", - добавил Рахманин.

  • 2 октября Рахманин заявил, что президент Владимир Зеленский на закрытой встрече с главами парламентских фракций пытался убедить их в том, что согласование формулы Штайнмайера – всего лишь "процедурный момент" в отстаивании интересов Украины.
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Сергей Рахманин Россия Донбасс голос замораживание
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