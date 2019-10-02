Рахманин отказался сообщить детали встречи по формуле Штайнмайера

Сергей Рахманин (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский на закрытой встрече с главами парламентских фракций пытался убедить их в том, что согласование формулы Штайнмайера – всего лишь "процедурный момент" в отстаивании интересов Украины. Об этом рассказал глава фракции Голос Сергей Рахманин в кулуарах Рады, передает НВ.

"Президент пытался убедить глав фракций, что ничего экстраординарного не произошло. Состоялся технический процедурный момент, который разрешает ему дальше отстаивать интересы Украины", - сказал Рахманин.

Президент, по словам депутата, еще раз подчеркнул, что обеспечение безопасности должно идти раньше политических договоренностей, и что он не собирается пересекать "красные линии".

Подробности разговора с Зеленским лидер фракции Голос сообщить отказался, сославшись на то, что встреча носила закрытый характер.

На вопрос, объяснил ли президент свои дальнейшие действия, депутат ответил, что Зеленский, возможно, расскажет об этом сам.

"Мы получили ответы в общих чертах", - сказал он. Вместе с тем Рахманин признал, что "многие депутаты не понимают, что будет происходить дальше".

Поэтому лидеры фракций, по его словам, попросили дипломатов выступить сегодня в Раде и объяснить дальнейшие действия Украины.

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