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Ракетная атака России. В трех районах Киева прогремели взрывы – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 09:34
Ракетная атака России. В трех районах Киева прогремели взрывы – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)

В ДеснянскомДнепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Мэр призывает оставаться в укрытиях, продолжается ракетная атака на столицу.

Киевская городская военная администрация пока сообщила о взрывах только в Днепровском и Голосеевском районах, а также добавила, что работает ПВО.

  • Россия с утра наносит ракетные удары по Украине. Есть попадания по критической инфраструктуре и перебои с электроснабжением.

Марко Сировой
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