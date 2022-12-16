Ракетная атака России. В трех районах Киева прогремели взрывы – Кличко
16.12.2022, 09:34
Виталий Кличко (Фото - пресс-служба мэра)
В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Мэр призывает оставаться в укрытиях, продолжается ракетная атака на столицу.
Киевская городская военная администрация пока сообщила о взрывах только в Днепровском и Голосеевском районах, а также добавила, что работает ПВО.
- Россия с утра наносит ракетные удары по Украине. Есть попадания по критической инфраструктуре и перебои с электроснабжением.
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