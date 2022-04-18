Ракетные удары РФ приводят только к ее "ракетной демилитаризации" – новое видео Зеленского

Ракетные удары России по украинским городам принципиально не меняют для нее ситуацию, а приводят только к "ракетной демилитаризации" самой РФ. Об этом в новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Россия не сбавляет темпов в обстрелах украинских городов, "хотя должна была уже осознать, что ей будет крайне тяжело восстановить ракетный запас даже в условиях уже действующих санкций".

"Без импорта они уже не могут даже это. А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным", – сказал президент.

По его словам, российские ракетные удары приводят только к "ракетной демилитаризации" России.

Похожий процесс происходит и с другими российскими вооружениями, отметил Зеленский. В условиях санкций, создавать новые самолеты, вертолеты, артиллерию и крылатые ракеты будет "неподъемной задачей для России".

"Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. Если оценивать их все вместе, то вывод будет — это стратегическая бессмысленность", – сказал Зеленский.

"Сегодняшние удары по Львову, по Днепропетровской области и другие российские удары означают только одно: мы, мир и история заберут у России значительно больше, чем российские ракеты в Украине. Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы, поколение за поколением, воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем", – добавил президент.

Вадим Ребрина

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