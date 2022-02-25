Ракетные удары в 03:00 по Киеву вероятны, будут бить по военным объектам – Банковая
25.02.2022, 02:47
Алексей Арестович (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)
В 03:00 по Киеву могут быть нанесены ракетные удары, Россия будет бить по военным объектам. Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в 3 часа, ссылаются на CNN. В данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные"", – написал он.
По его словам мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью, бить будут по военным объектам.
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