Ракетные удары в 03:00 по Киеву вероятны, будут бить по военным объектам – Банковая

В 03:00 по Киеву могут быть нанесены ракетные удары, Россия будет бить по военным объектам. Об этом сообщил в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в 3 часа, ссылаются на CNN. В данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные"", – написал он.

По его словам мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью, бить будут по военным объектам.

Марк Сировой

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