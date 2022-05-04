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"Ракетный терроризм нужно наказать". Кулеба призвал мир ответить на российские обстрелы

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 11:32
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ответом на российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины должно стать ужесточение режима санкций и увеличение поставок оружия в Украину. Об этом он написал в Twitter.

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"Россия с трудом наступает и терпит ужасные потери. Отсюда и отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир не должен бояться. Больше санкций против России. Больше тяжелого вооружения для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан", – написал Кулеба.

  • Вечером 3 мая Россия выпустила около двух десятков ракет по Украине. Несмотря на то, что часть ракет была сбита противовоздушной обороной, остальные причинили значительный ущерб железнодорожной инфраструктуре Украины. По словам главы правления Укрзалізниці Александра Камышина, под обстрел попали шесть станций в центре и на западе Украины.
  • Во Львовской области в результате обстрела без электроснабжения остались около 250 000 человек.
Андрей Водяный
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