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Ракетный удар по Харькову. Прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 18:25
Ракетный удар по Харькову. Прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии - Фото
Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

В результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову пострадало предприятие стратегического значения. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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Как отмечается, 31 августа около 13:30 россияне обстреляли ракетами территорию государственного предприятия стратегического значения в Харьковской области.

В результате обстрела повреждено несколько помещений.

По предварительным данным, ранен один человек.

Ракетный удар по Харькову. Прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии

Правоохранители открыли уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Читайте также: Россия ударила по Харькову, начался пожар на одном из предприятий, поднимается дым — фото

Наталія Медведєва
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обстрел Харьков
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