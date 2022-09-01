Ракетный удар по Харькову. Прокуратура показала разрушения на стратегическом предприятии
В результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову пострадало предприятие стратегического значения. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
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Как отмечается, 31 августа около 13:30 россияне обстреляли ракетами территорию государственного предприятия стратегического значения в Харьковской области.
В результате обстрела повреждено несколько помещений.
По предварительным данным, ранен один человек.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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