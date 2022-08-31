Россия ударила по Харькову, начался пожар на одном из предприятий, поднимается дым — фото
31.08.2022, 13:42
Дым над Харьковом после обстрела (Фото: Telegram)
Российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова, на одном из городских предприятий начался пожар. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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По его словам, информации о пострадавших в результате обстрела пока нет.
Местные паблики сообщили, что на месте прилетов поднимается большое облако дыма.
Утверждается, что россияне наносили удар ракетами с территории Белгородской области.
- Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.
- Утром 30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые.
- Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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