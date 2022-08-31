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Россия ударила по Харькову, начался пожар на одном из предприятий, поднимается дым — фото

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:42
Россия ударила по Харькову, начался пожар на одном из предприятий, поднимается дым — фото - Фото
Дым над Харьковом после обстрела (Фото: Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова, на одном из городских предприятий начался пожар. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, информации о пострадавших в результате обстрела пока нет.

Местные паблики сообщили, что на месте прилетов поднимается большое облако дыма.

Утверждается, что россияне наносили удар ракетами с территории Белгородской области.

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Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы игорь терехов
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