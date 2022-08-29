У россиян новая тактика в Харьковской области, безуспешно пытаются наступать везде — ОВА
Российские оккупанты начали применять новую тактику боевых действий в Харьковской области, они пытаются наступать по всем направлениям одновременно. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспильне.
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По его словам, активные бои в регионе продолжаются на севере, северо-востоке и юго-востоке. Он отметил, что у противника новая тактика — попытки наступать по абсолютно всем направлениям.
"Там, где у них получается, они направляют еще больше своих сил, чтобы хоть как-то продвинуться. На данный момент у них нет никаких успехов в Харьковской области, россияне постоянно несут потери и отходят на ранее занятые позиции", — сказал чиновник.
Синегубов сказал, что в области также продолжается террор гражданского населения, в частности, Харьков хаотично обстреливают из реактивных систем залпового огня.
- В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
- 28 августа вечером Россия обстреляла ракетами здание Харьковской областной администрации, которое с 1 марта не работает после первого обстрела. Одна из вчерашних ракет попала рядом с ХОГА, другая – в соседнее трехэтажное административное здание, уничтоженное полностью.
- Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал Синегубов.
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