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У россиян новая тактика в Харьковской области, безуспешно пытаются наступать везде — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 16:33
У россиян новая тактика в Харьковской области, безуспешно пытаются наступать везде — ОВА - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты начали применять новую тактику боевых действий в Харьковской области, они пытаются наступать по всем направлениям одновременно. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспильне.

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По его словам, активные бои в регионе продолжаются на севере, северо-востоке и юго-востоке. Он отметил, что у противника новая тактика — попытки наступать по абсолютно всем направлениям. 

"Там, где у них получается, они направляют еще больше своих сил, чтобы хоть как-то продвинуться. На данный момент у них нет никаких успехов в Харьковской области, россияне постоянно несут потери и отходят на ранее занятые позиции", — сказал чиновник. 

Синегубов сказал, что в области также продолжается террор гражданского населения, в частности, Харьков хаотично обстреливают из реактивных систем залпового огня.

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Дмитрий Гриниченко
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армия России война харьковская область олег синегубов
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