У россиян новая тактика в Харьковской области, безуспешно пытаются наступать везде — ОВА

Российские оккупанты начали применять новую тактику боевых действий в Харьковской области, они пытаются наступать по всем направлениям одновременно. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Суспильне.

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По его словам, активные бои в регионе продолжаются на севере, северо-востоке и юго-востоке. Он отметил, что у противника новая тактика — попытки наступать по абсолютно всем направлениям.

"Там, где у них получается, они направляют еще больше своих сил, чтобы хоть как-то продвинуться. На данный момент у них нет никаких успехов в Харьковской области, россияне постоянно несут потери и отходят на ранее занятые позиции", — сказал чиновник.

Синегубов сказал, что в области также продолжается террор гражданского населения, в частности, Харьков хаотично обстреливают из реактивных систем залпового огня.

В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

28 августа вечером Россия обстреляла ракетами здание Харьковской областной администрации, которое с 1 марта не работает после первого обстрела. Одна из вчерашних ракет попала рядом с ХОГА, другая – в соседнее трехэтажное административное здание, уничтоженное полностью.

Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал Синегубов.

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Дмитрий Гриниченко

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