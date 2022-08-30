Российская артиллерия обстреляла центр Харькова. Есть погибшие – мэр
30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Достаточно большой квадрат. Пока мы знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах", – написал Терехов.
Чуть позже мэр сообщил о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.
"Уже есть информация о трех погибших и четырех раненых", – написал он.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли четыре человека и четверо ранены.
ДОПОЛНЕНО В 11:00. Информация о жертвах пока различается.
Терехов сообщает о пяти погибших и семерых раненых.
По данным Синегубова, погибли четыре, ранены девять человек.
Мэр сообщил о пожаре в жилом доме в центре Харькова – количество пострадавших увеличится.
- Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.
Читайте также: Армия России ночью ударила ракетами по Запорожью, Кривому Рогу и Днепровскому району
Комментарии