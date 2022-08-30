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Российская артиллерия обстреляла центр Харькова. Есть погибшие – мэр

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 10:32
Российская артиллерия обстреляла центр Харькова. Есть погибшие – мэр - Фото
Игорь Терехов (Скриншот видео)
дополнено

30 августа российская артиллерия ударила по центру Харькова, в городе начался пожар. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Достаточно большой квадрат. Пока мы знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха – выбиты окна в окрестных домах", – написал Терехов.

Чуть позже мэр сообщил о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.

"Уже есть информация о трех погибших и четырех раненых", – написал он.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли четыре человека и четверо ранены.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. Информация о жертвах пока различается. 

Терехов сообщает о пяти погибших и семерых раненых.

По данным Синегубова, погибли четыре, ранены девять человек.

Мэр сообщил о пожаре в жилом доме в центре Харькова – количество пострадавших увеличится.

  • Утром 29 августа российские войска обстреляли Харьков кассетными боеприпасами.

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Наталия Медведева
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