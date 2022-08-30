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Армия России ночью ударила ракетами по Запорожью, Кривому Рогу и Днепровскому району

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 09:21
Армия России ночью ударила ракетами по Запорожью, Кривому Рогу и Днепровскому району - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия РФ ночью нанесла ракетные удары по Запорожью, Кривому Рогу, Днепровскому району. Об этом сообщают местные власти.

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По предварительным данным, не было пострадавших в результате ночного ракетного удара по Запорожью, пишет глава ОВА Александр Старух. Также нет значительных разрушений на объектах инфраструктуры, последствия уточняются.

По Кривому Рогу РФ ударила несколькими крылатыми ракетами вечером и около полуночи, сообщает глава местной военной администрации Александр Вилкул. По его словам, обошлось без потерь, значительных разрушений инфраструктуры нет.

Также россияне били ракетами по Днепровскому району и из артиллерии – по Днепропетровской области, пишет глава ОВА Валентин Резниченко.

В Никополе "Градами" повреждены автовокзал, магазины, детская библиотека и две линии электропередач. В Червоногригорьевской общине был удар по жилмассиву, один дом уничтожен, до десяти домов повреждены, ранена 50-летняя женщина.

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Марк Сировой
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