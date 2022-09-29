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Ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 19:11
Ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека: фото - Фото
Последствия обстрела Николаева 29 сентября (Фото: ТГ Кирилла Тимошенко)
обновлено

Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, погибли два человека. Об этом сообщает в Телеграм замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Позже мэр города Александр Сенкевич сообщил о троих погибших.

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По информации Тимошенко, удар по Николаеву российские оккупанты нанесли около 17:30.

В результате попадания кассетного снаряда два человека погибли, 12 получили ранения.

"Пострадали люди, находившиеся у остановки общественного транспорта, им оказывается необходимая помощь", – написал замглавы ОП.

Ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека: фото

Ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека: фото

Ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека: фото

"Взрыв в районе остановки общественного транспорта. Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом", – написал мэр Николаева Александр Сенкевич.

ДОПОЛНЕНО в 19:35. "По состоянию на 19:20, трое погибших и12 раненых. Также есть повреждения жилых домов и электросетей", – сообщил Сенкевич.

Наталія Медведєва
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обстрел война Николаев
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