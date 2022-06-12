"Рашисты друг друга подрывают". Оккупанты сообщили о взрыве в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе в воскресенье произошел взрыв у управления полиции. Об этом сообщили российские оккупационные власти, законно избранный мэр Иван Федоров заявил, что пока не располагает информацией об обстоятельствах этого события.

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"Это нужно спрашивать у рашистов, которые друг друга подрывают, и, конечно, будут обвинять во всем Вооруженные Силы Украины", — сказал он во время эфира в Facebook.

Представитель назначенной российскими властями "администрации" Мелитополя Владимир Рогов назвал событие терактом. По его словам, взрывное устройство мощностью 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте было спрятано в мусорном контейнере.

По информации оккупантов, в результате взрыва получили ранения четыре человека.

С 26 февраля Мелитополь находится под русской оккупацией.

Андрей Водяный

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