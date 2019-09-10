Раскрыто убийство крымскотатарского активиста Аметова: фото

Решат Аметов (фото - krymr.com)

Раскрыто убийство во время российской аннексии Крыма крымскотатарского активиста Решата Аметова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Во время проведения досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 года Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров АР Крым в Симферополе", - отметили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования.

"Через две недели, тело убитого и замученного Аметова было обнаружено в Белогорском районе АР Крым", - уточнили в пресс-службе.

Фото: krymr.com

Следствие установило, что похищение было совершено двумя участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, который в дальнейшем участвовал в боевых действиях на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление.

Прокуратура сообщила о подозрении трем лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

Подозреваемых объявили в международный розыск.