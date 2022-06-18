"Рассчитываем не на один год". Украина хочет постоянные нулевые пошлины в ЕС
Украина рассчитывает на то, что нулевые пошлины на украинские товары в Евросоюзе будут сохраняться дольше года. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе бизнес-форума по восстановлению Украины в Роттердаме.
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По словам Свириденко, доступ товаров к рынку Евросоюза поможет компенсировать те потери, которые украинская экономика понесла из-за войны и блокады россиянами портов.
"Мы благодарны Европейскому Союзу за решение в этом направлении. И рассчитываем, что нулевые пошлины на украинские товары будут сохраняться не только год, но и в дальнейшем", – подчеркнула Свириденко.
Кроме того, в рамках встречи с министром внешней торговли Нидерландов Лисье Схрейнемахер Свириденко подчеркнула важность предоставления Украине статуса государства-кандидата в члены ЕС. Это, утверждает министр, будет играть ключевую роль в будущем восстановлении Украины и определит ее стратегию развития.
- ЕС на год отменил пошлины и квоты на украинский экспорт.
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