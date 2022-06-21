Расследование военных преступлений РФ возглавит легендарный охотник за нацистами из США
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленную поездку в Киев, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Гарланд объявил о создании группы по расследованию российских военных преступлений, которую возглавит легендарный охотник за нацистами Эли Розенбаум. Об этом сообщает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Гарланд и Венедиктова обсудили помощь США в "выявлении, задержании и привлечении к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям" в Украине.
"Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал — спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства, чтобы убедиться, что виновные в этих злодеяниях привлечены к ответственности", — сказал Гарланд.
Он объявил о создании группы по расследованию военных преступлений, которую возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум. Группа будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.
Гарланд говорит, что Розенбаум помог Министерству разоблачить и лишить гражданства более 100 нацистов.
Генпрокурор также сообщил, что министерство юстиции направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.
Читайте также: Германия располагает сотнями свидетельств военных преступлений России в Украине
Комментарии