Расследование военных преступлений РФ возглавит легендарный охотник за нацистами из США

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленную поездку в Киев, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой. Гарланд объявил о создании группы по расследованию российских военных преступлений, которую возглавит легендарный охотник за нацистами Эли Розенбаум. Об этом сообщает CNN.

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Гарланд и Венедиктова обсудили помощь США в "выявлении, задержании и привлечении к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям" в Украине.

"Соединенные Штаты посылают безошибочный сигнал — спрятаться негде. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные средства, чтобы убедиться, что виновные в этих злодеяниях привлечены к ответственности", — сказал Гарланд.

Он объявил о создании группы по расследованию военных преступлений, которую возглавит самый известный в Минюсте США охотник за нацистами Эли Розенбаум. Группа будет состоять из экспертов по расследованиям, связанным с нарушениями прав человека и военными преступлениями.

СПРАВКА. Эли М. Розенбаум (родился 8 мая 1955-го) – американец еврейского происхождения, бывший директор Управления специальных расследований Министерства юстиции США, которое в первую очередь отвечало за выявление, денатурализацию и депортацию нацистских военных преступников. В настоящее время он является директором по стратегии и политике обеспечения соблюдения прав человека в новом отделе Минюста. Его называют "легендарным охотником за нацистами". Успехи Розенбаума отмечали многие правозащитные организации, в том числе Центр Симона Визенталя.

Гарланд говорит, что Розенбаум помог Министерству разоблачить и лишить гражданства более 100 нацистов.

Генпрокурор также сообщил, что министерство юстиции направит трех прокуроров для консультирования Украины, а также стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России уклониться от глобальных санкций.

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Вадим Ребрина

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