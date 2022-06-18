Германия располагает сотнями свидетельств военных преступлений России в Украине

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) располагает сотнями свидетельств военных преступлений российских военнослужащих в Украине. Об этом глава BKA Хольгер Мюнх заявил Welt.

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Суд Германии вправе вести процессы против военных преступников в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.

Задача BKA – установить не только непосредственных исполнителей, но и ответственных за военные преступления на более высоких уровнях командования, сказал глава ведомства. Расследования должны закончиться предъявлением конкретных обвинений.

Мюнх утверждает, что ведомство имеет доступ к материалам спецслужб, включая Федеральную разведывательную службу (BND). В частности, в его распоряжении есть записи переговоров российских военных, которые обсуждают зверства в отношении мирных граждан.

Он заявил, что цель этой работы – выявить причастных, доказать их преступления и обеспечить привлечение их к ответственности.

28 февраля Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал собственное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан в Киеве заявил, что задача Международного уголовного суда – собрать все доказательства о военных преступлениях и проверить их достоверность.

17 июня российское издание заявило, что установило личности восьми российских оккупантов, которые были в Буче 4 марта, когда там расстреляли по меньшей мере восемь местных жителей.

Сергей Бережной

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