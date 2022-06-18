UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия располагает сотнями свидетельств военных преступлений России в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 14:18
Германия располагает сотнями свидетельств военных преступлений России в Украине - Фото
Хольгер Мюнх (Фото - EPA)

Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) располагает сотнями свидетельств военных преступлений российских военнослужащих в Украине. Об этом глава BKA Хольгер Мюнх заявил Welt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд Германии вправе вести процессы против военных преступников в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. 

Задача BKA – установить не только непосредственных исполнителей, но и ответственных за военные преступления на более высоких уровнях командования, сказал глава ведомства. Расследования должны закончиться предъявлением конкретных обвинений. 

Мюнх утверждает, что ведомство имеет доступ к материалам спецслужб, включая Федеральную разведывательную службу (BND). В частности, в его распоряжении есть записи переговоров российских военных, которые обсуждают зверства в отношении мирных граждан.

Он заявил, что цель этой работы – выявить причастных, доказать их преступления и обеспечить привлечение их к ответственности. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия расследование военные преступления Хольгер Мюнх
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 