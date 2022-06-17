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Российское издание идентифицировало восьмерых десантников РФ, которые были в Буче

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 23:26
Российское издание идентифицировало восьмерых десантников РФ, которые были в Буче - Фото
Псковский десантник Радий Забурин (Фото - Важные истории)

Российское издание "Важные истории" заявило, что установило личности восьми российских оккупантов, которые были в Буче 4 марта, когда там были расстреляны по меньшей мере восемь местных жителей.

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Эти оккупанты пользовались телефоном, который отобрали у Ивана Скибы. Скиба был одним из тех, кого россияне расстреляли, но ему удалось выжить. 

Издание утверждает, что с номера Скибы россияне звонили своим родным. 

Важным историям удалось установить, что звонившие – псковские десантники, судя по их аккаунтам в соцсетях – военные-контрактники. Их имена: Алексей Вишневский, Илья Сабуров, Максим Грушевский, Радий Забурин, Михаил Гурьянов, Даниил Коновалов, Александр Попов и Дмитрий Антонников. Последние трое, по данным издания, ликвидированы в Украине.  

Издание отмечает, что причастность перечисленных контрактников к убийствам мирных жителей или другим военным преступлениям не доказана, но можно уверенно утверждать, что они были в Буче 4 марта.

  • 23 мая первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине за совершение военных преступлений.  
  • На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что еще 48 российских военнослужащих предстанут перед судом в Украине за совершение военных преступлений. 
Сергей Бережной
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оккупанты военные преступления буча
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