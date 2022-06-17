Российское издание идентифицировало восьмерых десантников РФ, которые были в Буче

Российское издание "Важные истории" заявило, что установило личности восьми российских оккупантов, которые были в Буче 4 марта, когда там были расстреляны по меньшей мере восемь местных жителей.

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Эти оккупанты пользовались телефоном, который отобрали у Ивана Скибы. Скиба был одним из тех, кого россияне расстреляли, но ему удалось выжить.

Издание утверждает, что с номера Скибы россияне звонили своим родным.

Важным историям удалось установить, что звонившие – псковские десантники, судя по их аккаунтам в соцсетях – военные-контрактники. Их имена: Алексей Вишневский, Илья Сабуров, Максим Грушевский, Радий Забурин, Михаил Гурьянов, Даниил Коновалов, Александр Попов и Дмитрий Антонников. Последние трое, по данным издания, ликвидированы в Украине.

Издание отмечает, что причастность перечисленных контрактников к убийствам мирных жителей или другим военным преступлениям не доказана, но можно уверенно утверждать, что они были в Буче 4 марта.

23 мая первый российский оккупант получил пожизненный срок в Украине за совершение военных преступлений.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что еще 48 российских военнослужащих предстанут перед судом в Украине за совершение военных преступлений.

Сергей Бережной

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