Разгон студентов на Майдане. "Регионала" Сивковича будут судить заочно

Государственное бюро расследований завершило заочное расследование против бывшего заместителя секретаря СНБО, "регионала" Владимира Сивковича по делу о разгоне протестующих на Майдане Незалежности в ноябре 2013 года. Суд над Сивковичем начнется после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, сообщила пресс-служба ГБР.

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Следствие установило, что Сивкович был "вдохновителем и организатором" силового разгона студентов.

С этой целью он вступил в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым и заставил начальника столичной милиции Валерия Коряка отдать приказ о зачистке Майдана.

Силовая операция прошла в ночь на 30 ноября. В результате действий милиции пострадали 85 протестующих, около 300 участников собрания вытеснили от монумента Независимости и памятника Основателям Киева.

В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг сторонников евроинтеграции. Официальным поводом стала необходимость установить на Майдане новогоднюю елку. С тех пор в Киеве новогодние елки устанавливают на Софиевской площади.



Разгон Евромайдана стал началом Революции достоинства, завершившейся падением режима Виктора Януковича.

Сивковича будут судить по обвинению в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

С 10 июня 2020 года Сивкович находится в международном розыске.

В июле 2022 года Сивковичу сообщили о подозрении в государственной измене.





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Андрей Водяный

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