ГБР объявило о подозрении в госизмене бывшему замсекретаря СНБО за работу на РФ

Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010-2013 годах Владимиру Сивковичу.

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ГБР утверждает, что Сивкович является одним из координаторов работы разведывательно-подрывной группы, которую создала 5-я служба ФСБ России под руководством Игоря Чумакова, начальника 9-го ("украинского") управления департамента оперативной информации ФСБ.

ФСБ привлекли к руководству группой представителей бывшей украинской власти, которые в 2014 году сбежали в Москву, в том числе Сивковича.

В эту же преступную группу, утверждает ГБР, входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич.

Сивкович обеспечивал координацию работы с украинской частью группировки, которая собирала и передавала в Россию сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений по статьям о создании преступной организации и руководстве ею и о государственной измене.

Сотрудникам 5-й службы ФСБ РФ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой сообщено о подозрении по статье о шпионаже.

16 июля стало известно, что СБУ задержала бывшего начальника управления СБУ в Крыму Кулинича.

19 июля президент Владимир Зеленский вслед за отстранением главы Службы безопасности уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях.

23 июля появились сообщения, что израильская служба внешней разведки Моссад вместе с американскими разведслужбами помогли Украине выявить российских "кротов".

Сергей Бережной

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