ГБР объявило о подозрении в госизмене бывшему замсекретаря СНБО за работу на РФ
Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010-2013 годах Владимиру Сивковичу.
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ГБР утверждает, что Сивкович является одним из координаторов работы разведывательно-подрывной группы, которую создала 5-я служба ФСБ России под руководством Игоря Чумакова, начальника 9-го ("украинского") управления департамента оперативной информации ФСБ.
ФСБ привлекли к руководству группой представителей бывшей украинской власти, которые в 2014 году сбежали в Москву, в том числе Сивковича.
В эту же преступную группу, утверждает ГБР, входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич.
Сивкович обеспечивал координацию работы с украинской частью группировки, которая собирала и передавала в Россию сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.
Сивковичу сообщено о подозрении в совершении преступлений по статьям о создании преступной организации и руководстве ею и о государственной измене.
Сотрудникам 5-й службы ФСБ РФ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой сообщено о подозрении по статье о шпионаже.
- 16 июля стало известно, что СБУ задержала бывшего начальника управления СБУ в Крыму Кулинича.
- 19 июля президент Владимир Зеленский вслед за отстранением главы Службы безопасности уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях.
- 23 июля появились сообщения, что израильская служба внешней разведки Моссад вместе с американскими разведслужбами помогли Украине выявить российских "кротов".
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