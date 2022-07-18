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Суд избрал меру пресечения задержанному сотруднику СБУ Кулиничу

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 21:12
Суд избрал меру пресечения задержанному сотруднику СБУ Кулиничу - Фото
Фото: ГБР

Суд избрал бывшему начальнику управления СБУ в Крыму Олегу Кулиничу, которого Госбюро расследований подозревает в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Кулинич будет находиться под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога.

Следователи ГБР сообщили ему о подозрении по трем статьям: о создании преступного сообщества, о госизмене и пособничестве в передаче сведений, составляющих гостайну.

  • Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой крымского управления СБУ в октябре 2020 года, уволил в марте этого года. 
  • 16 июля LIGA.net сообщала, что СБУ задержала бывшего начальника управления СБУ в Крыму Кулинича. 
  • В ГБР считают, что он передавал российским спецслужбам разведданные и участвовал в преступной группировке, которая действовала против интересов Украины.
Вадим Ребрина
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сбу госизмена гбр Олег Кулинич
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