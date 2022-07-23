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Израильская разведка Моссад помогала Украине выявить российских "кротов" – журналист

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 12:35
Израильская разведка Моссад помогала Украине выявить российских
Иллюстративное изображение (Фото - depositephotos.com)

Израильская служба внешней разведки Моссад вместе с американскими разведслужбами помогли Украине выявить российских "кротов". Об этом сообщил Newsru.co.il на основе данных журналиста израильской радиостанции 90FM Аттила Шомфалви. 

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Шомфалви написал в Twitter, что "согласно израильскому источнику, осведомленному о происходящем в Киеве", Моссад, а также сотрудники американских спецслужб помогали украинским коллегам выявлять "кротов" и пособников России, которые действовали против интересов Украины.

Журналист не дал никаких уточнений, которые позволили бы привязать сообщенную им информацию к каким-нибудь конкретным публично известным событиям. 

"Кротом" на принятом жаргоне называют вражеского агента, внедренного в спецслужбы или структуры безопасности. 

  • 21 июня сообщалось, что СБУ разоблачила агентов, которые действовали в интересах России в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.
  • 19 июля президент Владимир Зеленский вслед за отстранением главы Службы безопасности уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко, а также сменил начальников управлений СБУ в пяти областях. 
Сергей Бережной
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разведка спецслужбы Моссад
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