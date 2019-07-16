Разговоры с Путиным для нас не табу - Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для команды президента Владимира Зеленского переговоры с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным "не являются табу", если касаются освобождения пленных. Об этом сегодня на брифинге сообщил замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

"Телефонные разговоры будут. Вы знаете, что основная тема состоявшегося разговора, 99% времени было посвящено освобождению моряков и других заложников. На тему освобождения наших людей мы готовы говорить каждый день, если нужно для продвижения прогресса", - сказал он.

О конкретной дате следующих переговоров президенты Украины и РФ пока не договаривались, и она зависит от судебных решений, переговоров омбудсменов, переговоров по другим каналам.

"Для нас не является табу говорить с президентом Российской Федерации, если это содействует освобождению наших людей", - добавил Пристайко.

На уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос обмена Вышинского, он сказал, что не может сообщить всех деталей телефонного разговора Путина с Зеленским. "Но действительно, фамилия Вышинского постоянно есть в рамках наших переговоров с РФ. Если будут приняты решения, вы увидите их в ближайшее время", - сказал он.

Ранее на брифинге Пристйко сказал, что в течение месяца может быть обмен пленными в форматах 10 на 10 или 15 на 15.