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Разрушения от вторжения РФ в Украину превосходят любые представления - Красный Крест

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 15:30
Разрушения от вторжения РФ в Украину превосходят любые представления - Красный Крест - Фото
Роберт Мардини (Фото - EPA)

Масштабы разрушений в Украине "непостижимы", сказано в заявлении директора Международного комитета Красного Креста (МККК) по итогам 100 дней с начала российского вторжения.

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Глава МККК Роберт Мардини пишет, что ущерб, который нанесло вторжение России в Украину, "трудно преувеличить", и что "масштабы разрушений в городах непостижимы".

"Разрушены дома, школы и больницы, мирные жители страдают от ужасов войны, из-за которой погибают люди и разбиваются семьи", – сказано в заявлении.

Мардини подчеркивает, что тысячи людей в Украине "мучаются, ничего не зная о судьбе своих близких".

Глава МККК также призвал все стороны разрешить Красному Кресту доступ ко всем военнопленным.

"Хотя мы смогли посетить некоторых военнопленных, стороны пока не предоставили нам доступ к каждому из них... В такой ситуации "некоторые" – этого недостаточно", – заявил Мардини.

Читайте мнение: Сегодня 100 дней войны, начавшейся восемь лет назад. Что мы узнали нового о себе и мире

Сергей Бережной
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красный крест вторжение россии в украину Роберт Мардини
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