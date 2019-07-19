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19.07.2019, 06:22

Разумков: Чиновники могут обжаловать в судах свои увольнения

Разумков: Чиновники могут обжаловать в судах свои увольнения - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот)

Глава партии Слуга народа прокомментировал последние увольнения чиновников

Уволенные по требованию президента Владимира Зеленского чиновники не пойдут в суды. Об этом вчера в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1 заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По его словам, должна быть персональная ответственность. "Я надеюсь, что чиновники не пойдут в суды, потому что должна быть мораль и должна быть честность перед теми людьми, которым они будут смотреть в глаза", - сказал он.

Он поддержал действия президента по последним увольнениям. "Я считаю действия более чем адекватными, правильными. И надеюсь, что это только начало, и президент начал наводить порядок в государстве", - отметил Разумков.

18 июня Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, чиновники, увольнения, Дмитрий Разумков
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