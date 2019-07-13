Зеленский требует отставки главы ГФС: Вы нас считаете идиотами?

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский требует от и. о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении. Об этом Зеленский заявил сегодня, 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе, сообщает пресс-служба главы государства.

Свое требование Зеленский объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А его сообщение в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я - идиот, действительно? Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел, чтобы Вы лично написали заявление на увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не Facebook, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

После этого Власов сказал: "Я сегодня напишу заявление".

9 июля Власов сообщал, что якобы уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

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