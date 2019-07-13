Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 13:29

Зеленский требует отставки главы ГФС: Вы нас считаете идиотами?

Зеленский требует отставки главы ГФС: Вы нас считаете идиотами? - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент требует увольнения и.о главы ГФС Александра Власова

Президент Владимир Зеленский требует от и. о. главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении. Об этом Зеленский заявил сегодня, 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе, сообщает пресс-служба главы государства.

Свое требование Зеленский объяснил тем, что Власов не освободил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А его сообщение  в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

Власов ответил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я - идиот, действительно? Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел, чтобы Вы лично написали заявление на увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не Facebook, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

После этого Власов сказал: "Я сегодня напишу заявление".

9 июля Власов сообщал, что якобы уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

Читайте также: Зеленский потребовал уволить руководителей четырех таможен

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, увольнение, ГФС, александр власов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 